『アルテア ネクタイ MONZA7.5，7.5cm幅ネクタイ メンズ 2021230 1 ブラック EU 7.5140 (-)【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 22時 39分に出品され05月07日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルテア ネクタイ MONZA7.5，7.5cm幅ネクタイ メンズ 2021230 1 ブラック EU 7.5140 (-)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8163円
713 入札履歴
終了
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