『アルテア ネクタイ MONZA7.5，7.5cm幅ネクタイ メンズ 2021230 1 ブラック EU 7.5140 (-)【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 22時 39分に出品され05月07日 22時 39分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルテア ネクタイ MONZA7.5，7.5cm幅ネクタイ メンズ 2021230 1 ブラック EU 7.5140 (-)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ネクタイ タグ アルテア

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MONZA7.5，7.5cm幅ネクタイ

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