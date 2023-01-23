『スノーピーク リュック Everyday Use Backpack Brown【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 09時 49分に出品され04月03日 09時 49分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク リュック Everyday Use Backpack Brown
【商品説明】
・サイズ：W31×D19×H46.5 (cm)
・ストラップの種類: Backstraps
・収納可能サイズ: B4サイズ収納可
・留め具の種類: ファスナー
・耐水性能なし
・表地: ナイロン
・＜素材＞100% Nylon (500D)
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8163円
900 入札履歴
終了
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