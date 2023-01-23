『フリーズテック 氷撃 半袖ポロシャツ (Sサイズ) ブラック (ライフスタイルライン)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 00時 24分に出品され04月18日 00時 24分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フリーズテック 氷撃 半袖ポロシャツ (Sサイズ) ブラック (ライフスタイルライン)



【商品説明】

・2WAYストレッチ

・UVカット

・メイン素材: ナイロン83%、ポリウレタン17%

・冷感機能プリント＋接触冷感＋気化熱冷却

・吸水速乾

・抗菌＋防臭

・素材構成: 83% ナイロン， 17% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 22.70 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ フリーズテック

氷撃

半袖ポロシャツ

(Sサイズ)

ブラック

(ライフスタイルライン)