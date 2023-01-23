『【豪華＆高級感】ドレス 子供 子供ドレス ロングドレス ピアノ発表会 演奏会 結婚式 二次会 子どもドレス ジュニアドレス 120-160CM ピアノ発表会 ドレ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 16時 11分に出品され04月27日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※生地：ポリエステル繊維、レース
※サイズ： 120-160CM、単位CM
120CM：バスト64、ウエスト60、肩幅29、肩からウエストまで27、総丈92
130CM：バスト68、ウエスト63、肩幅30、肩からウエストまで30、総丈100
140CM：バスト72、ウエスト66、肩幅32、肩からウエストまで32、総丈107
150CM：バスト76、ウエスト70、肩幅34、肩からウエストまで34、総丈117
160CM：バスト80、ウエスト73、肩幅36、肩からウエストまで36、総丈126
商品説明
参考サイズcm
※生地：ポリエステル繊維、レース
※サイズ： 10-150CM、単位CM
※生地：ポリエステル繊維、レース
※サイズ： 120-160CM、単位CM
120CM：バスト64、ウエスト60、肩幅29、肩からウエストまで27、総丈92
130CM：バスト68、ウエスト63、肩幅30、肩からウエストまで30、総丈100
140CM：バスト72、ウエ
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落札価格8163円
198 入札履歴
終了
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