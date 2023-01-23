『ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード w/d ダブリューディー チキン 犬用 特別療法食 3kg【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 11時 25分に出品され03月12日 11時 25分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ヒルズ プリスクリプションダイエット ドッグフード w/d ダブリューディー チキン 犬用 特別療法食 3kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.30 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 44.50 cm
重量 : 3.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8163円
399 入札履歴
終了
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