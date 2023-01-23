『三面鏡 三面ミラー JHAアンティーク風ミラー エレガンス(シルバー）W740×H550 ロココ 姫 おしゃれ かわいい【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 14時 27分に出品され04月22日 14時 27分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【外枠サイズ】（幅）７４センチ×（高さ）５５センチ×（厚さ）３．２センチ ＊サイズに誤差がございます。ご了承ください。



【ミラーサイズ】 中央（幅）２８．３センチ×（高さ）３７．５センチ 左右（幅）９．８センチ×（高さ）３７．５センチ



【原材料】 レジン(プラスチックパウダー樹脂)・ ミラー 【生産国】 中国



【重さ】 ５キロ 【面取り加工】面取り加工なし。





＊贈答・ギフト・プレゼントにもいかがでしょうか。











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