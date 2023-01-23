『ピーチポウ ピコショット スーパージェル クレンジング 業務用480ml 角質 汚れ落とし スキンケア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 19分に出品され03月28日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 余分な角質を落とし、まっさらな素肌に整えます。



ナノ化美容成分の働きで、やさしく馴染ませるだけで簡単に汚れが浮いてくる！



【商品名】



ピーチポウ ピコショット スーパージェル クレンジング 業務用480ml 角質 汚れ落とし スキンケア

【商品区分】



化粧品

【内容量】



480mL

【成分】



ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解コラーゲン、マグワ根皮エキス、グリコシルトレハロース、トコフェロール、アルゲエキス、ゲンチアナ根エキス、グリセリルグルコシド、アミノカプロン酸、グリチルリチン酸２Ｋ、スーパーオキシドジスムターゼ、ビフィズス菌培養溶解質、グリシン、アラニン、プロリン、セリン、ソルビトール、トレオニン、アルギニン、リシン、グルタミン酸、ベタイン、グリセリン、グルコサミンＨＣＬ、酵母エキス、尿素、マカデミアナッツ油、ホホバ油、オリーブ油、加水分解水添デンプン



印は特許成分

【生産国】



日本

【販売元】



株式会社 マザーズラボ

【広告文責】



株式会社ルーマニア/03-5876-8031