『ピーチポウ ピコショット スーパージェル クレンジング 業務用480ml 角質 汚れ落とし スキンケア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 12時 19分に出品され03月28日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在391件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
余分な角質を落とし、まっさらな素肌に整えます。
ナノ化美容成分の働きで、やさしく馴染ませるだけで簡単に汚れが浮いてくる！
【商品名】
ピーチポウ ピコショット スーパージェル クレンジング 業務用480ml 角質 汚れ落とし スキンケア
【商品区分】
化粧品
【内容量】
480mL
【成分】
ヒアルロン酸Ｎａ、加水分解コラーゲン、マグワ根皮エキス、グリコシルトレハロース、トコフェロール、アルゲエキス、ゲンチアナ根エキス、グリセリルグルコシド、アミノカプロン酸、グリチルリチン酸２Ｋ、スーパーオキシドジスムターゼ、ビフィズス菌培養溶解質、グリシン、アラニン、プロリン、セリン、ソルビトール、トレオニン、アルギニン、リシン、グルタミン酸、ベタイン、グリセリン、グルコサミンＨＣＬ、酵母エキス、尿素、マカデミアナッツ油、ホホバ油、オリーブ油、加水分解水添デンプン
印は特許成分
【生産国】
日本
【販売元】
株式会社 マザーズラボ
【広告文責】
株式会社ルーマニア/03-5876-8031
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落札価格8162円
391 入札履歴
終了
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