『【選べる3色】 サボテン （ウチワサボテン） 3本立ち バナナリーフ バスケット 3カラー 鉢植え 墨烏帽子（スミエボシ） 大型 鉢 苗 苗木 丸 ラウンド 観葉植物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 06時 22分に出品され03月28日 06時 22分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品発送元：LAND PLANTS
フラワー・ガーデニング
*お水は１ヶ月に１度でＯＫ
『 成長が遅く管理もラクラク とても丈夫なサボテンです 』
植物初心者の方でもラクラクで管理できます。
サボテン 墨烏帽子（スミエボシ） 3本立ち バナナリーフ バスケット （迷彩色） 鉢植え ウチワサボテン 大型 鉢 苗 苗木 茶 砂 緑 カモフラージュ 丸 ラウンド
¥ 8162
サボテン （ウチワサボテン） 3本立ち バナナリーフ バスケット （ベージュ色） 鉢植え 墨烏帽子（スミエボシ） 大型 鉢 苗 苗木 砂 ベージュ クリーム色 丸
¥ 8162
サボテン 墨烏帽子（スミエボシ） 3本立ち バナナリーフ バスケット （ベージュ色） 鉢植え ウチワサボテン 大型 鉢 苗 苗木 砂 ベージュ クリーム色 丸 ラウ
¥ 8162
サボテン （ウチワサボテン） 3本立ち バナナリーフ バスケット （茶色） 鉢植え 墨烏帽子（スミエボシ） 大型 鉢 苗 苗木 茶 ブラウン こげ茶 丸 ラウンド 観
¥ 8162
サボテン 墨烏帽子（スミエボシ） 3本立ち バナナリーフ バスケット （茶色） 鉢植え ウチワサボテン 大型 鉢 苗 苗木 茶 ブラウン こげ茶 丸 ラウンド 観葉植物
¥ 8162
アガベ (ベネズエラ) ファイバーポット シリンダー型 黒色 鉢植え 鉢 黒 ブラック 丸 観葉植物 送料無料 アロエ リュウゼツラン カリフォルニア 竜舌蘭 アガペ
¥ 8162
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¥ 8162
ウイングヒーター W-1500（サーモスタット付き）
¥ 8162
フルプラ プレッシャー式 噴霧器 No.7710 単頭式 最長2.1m 伸縮ノズル （4段式）付 7L用 霧吹き ミスト 細かい 霧 丈夫 金TD
¥ 8162
天馬 木目調 アルミ 縁台 約幅120×奥行36×高さ40cm 組立品
¥ 8162
〔2個セット〕 三洋化成 さらさら耐圧ブラウンホース 長さ30m(内径15×外径20mm) ブラウン SSB-1520L30BR
¥ 8162
十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB-8-30 1巻
¥ 8162
(まとめ) アルスコーポレーション 工作用鋸チルトン27替刃 TL-27-1 1枚 〔×3セット〕
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【 送料無料 】(まとめ) TRUSCO 移植コテ 目盛付き 全長285×刃先150×幅55mm MMS-2 1本 〔×20セット〕
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(まとめ) 豊稔企販 豊稔 光山作クロマックス鋼薄鎌(両刃) 180mm HTS-1110 1個 〔×3セット〕
¥ 8162
キンボシ 刃付けジョレン 1200mm柄 4083 1丁(代引不可)
¥ 8162
加藤伝蔵商店 背負い籠 J5119 大 F034 1個
¥ 8162
TRUSCO 人工芝 910×10m TTF-9106 1巻
¥ 8162
落札価格8162円
703 入札履歴
終了
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