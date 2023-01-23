『【選べる3色】 サボテン （ウチワサボテン） 3本立ち バナナリーフ バスケット 3カラー 鉢植え 墨烏帽子（スミエボシ） 大型 鉢 苗 苗木 丸 ラウンド 観葉植物【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 06時 22分に出品され03月28日 06時 22分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品発送元：LAND PLANTS



フラワー・ガーデニング

*お水は１ヶ月に１度でＯＫ



『 成長が遅く管理もラクラク とても丈夫なサボテンです 』



植物初心者の方でもラクラクで管理できます。