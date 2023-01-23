『□（金魚）一点物 レッドキャップブラックオランダ獅子頭（タイ産）約１０ｃｍ（１匹） 沖縄別途送料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 37分に出品され03月06日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 sfset _aqua 熱帯魚・エビ他 金魚 琉金（生体） 一点物 １点物 ランチュウ型 特選金魚 上物 外国産 タイ産 オランダシシガシラ オランダ獅子頭 レッドヘッド 赤黒 トラ 虎 kodawari1ten seitaigensen1ten ｙ23ｍ11 20231108 ＳＴ y23m11