『Kevin Gates / Islah (クリスタル・クリア・ヴァイナル仕様 / 2枚組アナログレコード) 〔LP〕【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 02時 19分に出品され03月22日 02時 19分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在141件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 発売日:2023年09月08日 / ジャンル:ダンス＆ソウル / フォーマット:LP / 組み枚数:2 / レーベル:Atlantic / 発売国:Europe / 商品番号:7567.863252 / アーティストキーワード:Kevin Gates ケヴィンゲイツ