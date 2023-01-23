『IHクッキングヒーター 2口 卓上 Hツインヒーター IHヒーター 卓上コンロ 電気調理器 1300W ハイパワー キッチン家電 おしゃれ HT-1200T【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 16時 15分に出品され03月11日 16時 15分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在801件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 選べる2つの加熱モード

・左右を個別に加熱するフリーモード

・左右同じ火力で同時加熱するシンクロモード



「フリーモード1-8段階」

P1：100W /P2：200W /P3：300W

P4：500W /P6：800W /P7：1000W /P8：1300W

※左右の合計が1300Wを超える設定はできません。



「シンクロモード1-5段階」

P1：200W(片側100W） /P2：400W(片側200W)

P3：600W(片側300W) /P4：1000W(片側500W) /P5：1300W(片側650W)



【仕様】

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：1300W

タイマー：99分

電源コード長：約1.5m



・商品サイズ：約幅480×高さ58×奥行241mm

・パッケージサイズ：約幅535×高さ110×奥行315mm

・商品重量：約 3.7 kg

・原産国（最終加工地）：中国