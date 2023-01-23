『模造刀 美術刀剣 関 銀狼 (ぎんろう) 大刀 黒銀雲 V.ROAD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 29分に出品され04月06日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 仕様刃：亜鉛合金（クロムメッキ仕上げ）

柄：樹脂製 鍔：合金製、雲龍ノ図

鞘：木製、黒銀雲仕上げ 製造：岐阜県関市

サイズ：全長105cm、刃体の長さ73cm

重 量 1200g（鞘を払って950g）

