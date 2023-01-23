『模造刀 美術刀剣 関 銀狼 (ぎんろう) 大刀 黒銀雲 V.ROAD【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 29分に出品され04月06日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仕様刃：亜鉛合金（クロムメッキ仕上げ）
柄：樹脂製 鍔：合金製、雲龍ノ図
鞘：木製、黒銀雲仕上げ 製造：岐阜県関市
サイズ：全長105cm、刃体の長さ73cm
重 量 1200g（鞘を払って950g）
掛軸 掛け軸-天照皇大神/木村 玉峰(尺三 化粧箱)床の間 仏間 法事 法要 供養 神事 正月 モダン 表装幅44.5×高さ164cm
¥ 8155
ds-1862768 名画額縁/フレームセット 【F6AS】 ミレー 「落穂拾い」 477×571×59mm 壁掛けひも付き (ds1862768)
¥ 8145
ds-2246430 【角額】正方形額・壁掛けひも・アクリル付き ■450角（450×450mm）シルバー (ds2246430)
¥ 8117
ds-1987143 【油額】油絵額・キャンバス額・金の油絵額・銀の油絵額 ■P6号(410×273mm)「ゴールド」 (ds1987143)
¥ 7853
相田化学工業 粘土 アートクレイシルバー950 50g A-0297
¥ 8184
掛軸 「六字名号」 吉村清雲 書/化粧箱収納/表装品質10年保証付/送料無料
¥ 8199
高級 壁かけオブジェ 虎 ホワイトタイガー 樹脂製 インテリア ヘッド 頭部
¥ 8199
ダヴィンチ 水彩筆 4本セット ナチュラル 木箱 5279
¥ 8138
お守り京都一筆龍 御守幕 昇運金龍 小 御守 龍 金運 開運 縁起物 お祝い ギフト 龍の置物 風水 お守り
¥ 8050
お守り京都一筆龍 御守幕 昇運墨龍 小 御守 龍 金運 開運 縁起物 お祝い ギフト 龍の置物 風水 お守り
¥ 8050
九谷焼 陶額 二人で歩めば N181-09 送料無料 代引き不可 送料無料 メーカー直送 期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文後在庫確認時
¥ 7993
九谷焼 陶額 芙蓉 N181-05 送料無料 代引き不可 送料無料 メーカー直送 期日指定・ギフト包装・注文後のキャンセル・返品不可 ご注文後在庫確認時に欠品の
¥ 7993
高崎だるま 赤 10号 30×29×25 福入 合格祈願 大願成就 達磨 置物 赤顔
¥ 8210
置物 高崎だるま 赤 10号 30×29×25 福入 合格祈願 大願成就 達磨 赤顔
¥ 8204
うちわ 民芸竹骨一文字うちわ(10本) 両面無地赤縁日 祭り 民芸 21472
¥ 8191
寄木細工 秘密箱２１回仕掛け ４寸 小寄木
¥ 8172
匠刀房 NEU-094 浅井長政 大刀 戦国シリーズ 模造刀 メーカー直送
¥ 8094
赤ずきんちゃん
¥ 8047
落札価格8162円
176 入札履歴
終了
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