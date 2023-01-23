『[保証書・カプセル付き] 2021年 (新品) カナダ「北の怪物・狼男」純銀 2オンス 銀貨【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 00時 57分に出品され03月10日 00時 57分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 : 2021年 (新品) カナダ「北の怪物・狼男」純銀 2オンス 銀貨
品位 : 99.99％の純銀
重量 : 2オンス (62.2グラム)
状態 : 未使用品・新品
サイズ : 直径 38 mm
同梱品 : 保証書・高級アクリルカプセル
当店では本物の貴金属（純金、純銀）であることを証明するために、全ての商品に保証書を添付いたします。
保証書には、商品名、発行日、品位、商品の状態、額面、重量が記載されており、弊社印が押されております。
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落札価格8162円
318 入札履歴
終了
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