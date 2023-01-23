『[ビアンキ] フェイクレザー ドライビングトート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 05時 14分に出品され04月16日 05時 14分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 色：キャメル

サイズ：Free Size

表地: フェイクレザー

ストラップの種類: ショルダー

留め具の種類: ジッパー

Material 合成皮革 Size W27cm*H20cm*D8cm Weight 本体：約500g Spec 外側 前面ファスナーポケット*1 内側 マチ付きポケット*2 ファスナーポケット*1 付属 取り外し可能ショルダーベルト*1

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