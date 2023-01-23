『グッド・グッズ LED 充電式 ワークライト 充電式作業灯 led投光器 IP65 防水 スマホ充電 超高輝 携帯型 屋外照明 災害グッズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 00分に出品され03月23日 08時 00分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グッド・グッズ LED 充電式 ワークライト 充電式作業灯 led投光器 IP65 防水 スマホ充電 超高輝 携帯型 屋外照明 災害グッズ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.10 cm

横幅 : 14.10 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 1.13 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。