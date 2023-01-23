『3ヵ月レンタル スルーラー エッグショック LH コンビ製ベビーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 00分に出品され03月29日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【この商品はレンタル商品です。販売商品ではありません。】



対象年齢 1カ月〜48カ月頃（体重17kg以下）

本体重量 7.7kg（フル装備重量：7.8kg）※本体重量はヘッドサポートを除く

サイズ 開：W540×D920×H1045mm

閉：W540×D520×H910mm

リクライニング 125〜155

4歳ごろまで使える3輪ベビーカー

頭部エッグショック

エッグサスペンション

22cm超大型タイヤ

メンテナンスフリータイヤ＆スムーズ走行

押し心地滑らかな精密ボールベアリング（ミネベアミツミ製）を3輪すべてに搭載

片手で操作＆開閉可能

ひろびろワイドシート

シートは洗濯機で丸洗いOK

撥水加工＆UVカット率99%のビッグサンシェード

給水速乾素材のヘッドサポート

出し入れ簡単大型カゴ

安心ハイシート52cm

2016年7月発売

定価（税別）：￥66，000