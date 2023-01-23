『3ヵ月レンタル スルーラー エッグショック LH コンビ製ベビーカー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 00分に出品され03月29日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【この商品はレンタル商品です。販売商品ではありません。】
対象年齢 1カ月〜48カ月頃（体重17kg以下）
本体重量 7.7kg（フル装備重量：7.8kg）※本体重量はヘッドサポートを除く
サイズ 開：W540×D920×H1045mm
閉：W540×D520×H910mm
リクライニング 125〜155
4歳ごろまで使える3輪ベビーカー
頭部エッグショック
エッグサスペンション
22cm超大型タイヤ
メンテナンスフリータイヤ＆スムーズ走行
押し心地滑らかな精密ボールベアリング（ミネベアミツミ製）を3輪すべてに搭載
片手で操作＆開閉可能
ひろびろワイドシート
シートは洗濯機で丸洗いOK
撥水加工＆UVカット率99%のビッグサンシェード
給水速乾素材のヘッドサポート
出し入れ簡単大型カゴ
安心ハイシート52cm
2016年7月発売
定価（税別）：￥66，000
ベビーカー 5カ月 レンタル ：アップリカマジカルエアー プラス AC ポモドーロレッド ベビー用品レンタル
¥ 8085
抱っこ紐 6カ月レンタル ：エルゴベビー アダプト パールグレー ベビー用品レンタル
¥ 8085
ベビーサークル 新品5カ月 レンタル ：ミュージカルキッズランドDX ホワイト＆グレー 扉付き 日本育児 ベビー用品レンタル
¥ 8085
抱っこ紐 新品1カ月レンタル ：ADAPT SoftFlex アダプトソフトフレックス エルゴベビー ミッドナイトブルー ベビー用品レンタル
¥ 8085
ベビーカー 型 コンパクト 軽量 折りたたみ 4輪 バギー シングルタイヤ-14
¥ 8077
ベビーカー ab型 軽量 B型ベビーカー 双方向 レインカバー おしゃれ 折りたたみ 軽量 コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8070
ベビーカー ab型 軽量 B型ベビーカー 双方向 レインカバー おしゃれ 折りたたみ 軽量 コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8070
6ヵ月レンタル MAXI-COSI Pebble/ マキシコシ ペブル 1歳までのベビーシート
¥ 8064
6ヵ月レンタル ベビーシッターバランス ソフト メッシュ
¥ 8064
BRIO ブリオ レールウェイ トラベルレールセット 33512
¥ 8064
BRIO ブリオ レールウェイ トラベルレールセット 33512
¥ 8064
6ヵ月レンタル グッドキャリー 1歳までのベビーシート コンビ
¥ 8064
ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8059
ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8059
ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8059
ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8052
ベビーカー b型 軽量 B型ベビーカー レインカバー おしゃれ 折りたたみベビーカー 軽量 折りたたみ コンパクト 赤ちゃん キッズアルミバギー 持ち運び おしゃれ
¥ 8047
3ヵ月レンタル ランフィ RA8 / Runfee RA8 ピジョン製ベビーカー
¥ 8047
落札価格8162円
994 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！