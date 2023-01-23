『(中古)PORT CD PLYR W/AM/FM BLU【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 17時 44分に出品され03月08日 17時 44分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 (中古)

PORT CD PLYR W/AM/FM BLU



【メーカー名】





【メーカー型番】

NPB-251BU



【ブランド名】

NAXA(R)



【商品説明】

PORT CD PLYR W/AM/FM BLU

514







発送まで3営業日〜１０営業日前後とお考え下さい。 付属品については商品タイトルに付属品についての記載がない場合がありますので、ご不明な場合はメッセージにてお問い合わせください。 また、画像はイメージ写真ですので画像の通りではないこともございます。

カテゴリ CD、音楽ソフト、チケット

その他 タグ (中古)PORT

CD

PLYR

W/AM/FM

BLU