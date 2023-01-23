『【2種セット BD+KIT】【ポスター無しでお得】 IZ*ONE [ONEIRIC THEATER - ONLINE CONCERT] IZONE 韓国音楽チャート反映 1次予約 送料無料【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 05時 24分に出品され03月04日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
韓国発売日:2021年1月29日(予定)
日本発送予定日:2021年2月15日(予定)
日本発送予定日:韓国発売の1〜6日後頃より順次発送開始 予定
(韓国発売日以降は取り寄せになることもございます)
※こちらは輸入品のため国内発送日は予定より多少前後する場合がございます。
※発売後は、取り寄せとなる場合がございます。
※ポスター、初回特典は予告なく終了となる場合がございます。予めご了承ください。
※商品の特性上、お客様のご都合による返品・交換は承っておりません。
※輸入品のため汚れ・擦れ・多少の破れなどがある場合がございます。
※表紙に価格シール等が貼ってある場合がございます。
※アウトボックスは商品の保護のための衝撃防止用として制作され、スクラッチ等での、 交換/返品はお受けいたしかねます。
※仕様・内容は予告なく変更になる場合があります。
※本商品は予約商品のためキャンセル出来ません。ご了承下さい。
※開封済みの場合におきましても、返品、交換は致しかねます。
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落札価格8162円
802 入札履歴
終了
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