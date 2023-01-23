『MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1.5m)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 45分に出品され04月24日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヘッドホンアクセサリー
【商品名】
MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1.5m)
【商品説明】
・4.4mm5極ジャック:ONKODO AJ4.4-550G
・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550G
・※アサインは画像2.3をご確認ください。
・ケーブル:MOGAMI 2893
・ハンダ:KR-19RMA
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ZERO AUDIO ハイレゾ対応カナル型イヤホン ZIRCO BASSO M-DX210-ZB
¥ 8161
Creative Outlier Pro ハイブリッド ANC/外音取り込み トータル 60時間再生 完全ワイヤレスイヤホン HS-OTLP
¥ 8161
HOHNER Ocean MELODICA 鍵盤ハーモニカ
¥ 8161
TASCAM(タスカム) TH-06 密閉型モニターヘッドホン Youtube 音楽制作 生配信 DTM
¥ 8161
wihaコンビヘッドハンマー (ソフト X ミディアムハード) ヘッド径60mm HLR665SMH60
¥ 8160
ヤマハ 完全ワイヤレスイヤホン TW-E3A(B) : リスニングケア /Bluetooth /最大6+18時間再生 /生活防水IPX5相当 /
¥ 8160
ソニー イヤホン MDR-EX150IP : カナル型 iPhone/iPod/iPad用リモコン・マイク付き ブラック MDR-EX150
¥ 8160
Skullcandy Smokin Buds 2 Wireless カナル型ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ホワイト S2PG
¥ 8160
MITER キャリングケース DAP + Earphone イヤホン 収納 ， Carrying Case Cover for Digita
¥ 8160
ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き レッド MDR-XB550AP R
¥ 8159
ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
¥ 8159
ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
¥ 8159
EnergyPower 交換用イヤーパッド SONY MDR-DS7500用 高級プロテインレザー製 厚型タイプ ソニー サラウンドヘッドホ
¥ 8159
YAXI イヤーパッド ALC-900
¥ 8159
MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1m)
¥ 8159
JBL TUNE115TWS Bluetooth完全ワイヤレス/USBタイプC/2020年モデル ブラック JBLT115TWSBLK 国内
¥ 8159
ETEREO ONE 骨伝導Bluetoothヘッドセット (グレー)
¥ 8159
オーディオテクニカ(audio-technica) ATH-AD500X エアーダイナミックヘッドホン
¥ 8159
落札価格8162円
397 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！