『MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1.5m)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 45分に出品され04月24日 06時 45分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヘッドホンアクセサリー

【商品名】

MOGAMI 2893 モガミ 4.4mm5極メス - オス バランス延長ケーブル (1.5m)



【商品説明】

・4.4mm5極ジャック:ONKODO AJ4.4-550G

・4.4mm5極プラグ:ONKODO AP4.4-550G

・※アサインは画像2.3をご確認ください。

・ケーブル:MOGAMI 2893

・ハンダ:KR-19RMA

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。