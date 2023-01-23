『デスクライト 宇宙飛行士 ナイトライト 卓上装飾品 ベッドサイドランプ テーブルライト 子供部屋 睡眠灯 置き物 寝室 リビング インテリア ギフト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 20時 38分に出品され03月04日 20時 38分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：宇宙飛行士ナイトライト
カラー：ピンク/ブルー
材質：樹脂＋PCランプシェード
サイズ：16*16*36cm
重量：約1kg
充電: USB(2時間の充電、12 時間のバッテリー持続時間)
規格：本体*1
生産地：海外
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落札価格8162円
579 入札履歴
終了
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