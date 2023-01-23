デスクライト 宇宙飛行士 ナイトライト 卓上装飾品 ベッドサイドランプ テーブルライト 子供部屋 睡眠灯 置き物 寝室 リビング インテリア ギフト【2025の人気アイテム】

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商品情報 商品名：宇宙飛行士ナイトライト

カラー：ピンク/ブルー

材質：樹脂＋PCランプシェード

サイズ：16*16*36cm

重量：約1kg

充電: USB(2時間の充電、12 時間のバッテリー持続時間)

規格：本体*1

生産地：海外



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