『SWANS (スワンズ) 日本製 サングラス ER イーアール AMZ-ER4-0065 CBR クリアブラウン / 偏光フォクシーブラウン スクエア カジュアル ファッション【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 30分に出品され03月15日 06時 30分に終了予定です。即決価格は8,162円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本製

フレーム：スクエア

紫外線カット率：99.9%以上

レンズカラー：偏光フォクシーブラウン

フレームカラー：クリアブラウン