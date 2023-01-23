フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ



【商品説明】

・ガーデンラックは前後に差を付けた設計で、棚の間隔も十分に空けられるので、日当たりや風通しが良くて植物の生長をサポートし、管理も快適です。

・幅80?の3段棚で、花や観葉植物などの鉢植えをまとめて飾っていただけます。ハンガーポール・吊り棚も付いているので、スペースを立体的に使えますし、植物をおしゃれに飾れます。

・温もりがある天然木材を採用し、ナチュラルな雰囲気でどんな植物との相性も良く、グリーンや花の鉢を置くのにピッタリです。木材に「炭化処理」が施されていたため、防腐や防カビの効果があり、耐候性に優れています。

・自然素材なので、グリーンや美しい花と調和し、癒しの空間に仕上げられます。スタイリッ



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 102.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。