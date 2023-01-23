『パジコ レジン液 大容量 UV-LEDレジン 星の雫 ハードタイプ 500g 透明 日本製 403242【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 10時 31分に出品され04月07日 10時 31分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品質、容量はそのままに、価格はリーズナブルにお求めやすくなりました。

容量:500g / ボトルサイズ:直径66mm×H226mm

成分:アクリル系光硬化樹脂

生産国:日本

UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(365nm)でも硬化する1液性レジン。 時間が経っても黄変せず、クリスタルのような透明感が持続。