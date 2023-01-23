『ムスタッシュ ショルダーバッグ(タウン用) VHW5534 キャメル【2024年最新】 』はヤフオクでから05月10日 13時 17分に出品され05月10日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムスタッシュ ショルダーバッグ(タウン用) VHW5534 キャメル



【商品説明】

・ショルダー全長:124cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ28cmxヨコ31cmxマチ13cm

・ポケットの数:8(外側2/内側6)

・留め具の種類: マグネット

・表地: フェイクレザー

・重量:760g



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 45.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ムスタッシュ

ショルダーバッグ(タウン用)

VHW5534

キャメル