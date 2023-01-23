『エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 4号 70lb オーキッドホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 00時 56分に出品され04月07日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 4号 70lb オーキッドホワイト
【商品説明】
・カラー:オーキッドホワイト
・ポンド数:70lb
・ユニセックス大人
・号数:4号
・素材:ポリエチレン
・規格:300m
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8161円
881 入札履歴
終了
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