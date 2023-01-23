『エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 4号 70lb オーキッドホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 00時 56分に出品され04月07日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 4号 70lb オーキッドホワイト



【商品説明】

・カラー:オーキッドホワイト

・ポンド数:70lb

・ユニセックス大人

・号数:4号

・素材:ポリエチレン

・規格:300m



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。