『スターエム 超硬座掘錐標準径(ドリル付)24X60 28M-D2460【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 23時 48分に出品され04月06日 23時 48分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
当店は紙での領収書の発行は行っておりません
初期不良は、1週間以内にご連絡下さい。それ以降の対応は出来ませんので、ご注意下さい。
初期不良以外の故障は、メーカーにお問合せ下さい。
【商品概要】
軸径:11mm
【商品説明】
商品紹介
3枚のスクイ刃と3枚のケガキ刃で衝撃が少なく、軽く安全に作業できます。
ご注意（免責）＞必ずお読みください
適正回転数は1000~1500回転/分以下です。
【商品詳細】
ブランド：スターエム
商品種別：穴あけ
商品名：スターエム 超硬座掘錐標準径(ドリル付)24X60 28M-D2460
製造元：スターエム
商品番号：28M-D2460
商品内容：24×60mm
色：ドリル付き
商品タイプ：標準径
【当店からの連絡】
マキタ(Makita) DP2010 6.5m高速ドリル
¥ 8123
ダイジェット EZドリル(3Dタイプ) EZDM037 (金属・金工)
¥ 8120
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM071 7.1mm
¥ 8119
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.2mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.1mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 6.5mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.6mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.8mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.3mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルレギュラ AQDR 4.5mm
¥ 8106
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.4mm
¥ 8103
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.5mm
¥ 8103
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.3mm
¥ 8103
NACHi(ナチ) 超硬ドリル アクアドリルスタブ AQDS 5.2mm
¥ 8103
ダイジェット:超硬ドリル SDS-089 8.9mm
¥ 8102
ダイジェット:超硬ドリル F1ドリル ミディアムタイプ DX-SFDM072 7.2mm
¥ 8098
マキタ(Makita) 3Dマックス超硬ドリル(SDSマックスシャンク) 32X370 A-58718
¥ 8098
落札価格8161円
180 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！