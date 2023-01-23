『スターエム 超硬座掘錐標準径(ドリル付)24X60 28M-D2460【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 23時 48分に出品され04月06日 23時 48分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】

軸径:11mm



【商品説明】

商品紹介



3枚のスクイ刃と3枚のケガキ刃で衝撃が少なく、軽く安全に作業できます。



ご注意（免責）＞必ずお読みください



適正回転数は1000~1500回転/分以下です。



【商品詳細】

ブランド：スターエム

商品種別：穴あけ

商品名：スターエム 超硬座掘錐標準径(ドリル付)24X60 28M-D2460

製造元：スターエム

商品番号：28M-D2460

商品内容：24×60mm

色：ドリル付き

商品タイプ：標準径



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