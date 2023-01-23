『西川リビング 両面 敷きパッド カラリ シングルサイズ 綿100％ リバーシブル ウォッシャブル 7009 ピンク10 シングル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 18時 44分に出品され03月04日 18時 44分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

西川リビング 両面 敷きパッド カラリ シングルサイズ 綿100％ リバーシブル ウォッシャブル 7009 ピンク10 シングル



【商品説明】

・【サイズ】シングル 100×205cm 【メーカー】西川 リビング

・【生地組成】表生地: 綿100％ 裏生地: 綿100％ 地糸/ポリエステル100％ 詰め物: 綿100％ 詰め物量: 0.4kg入 四隅ゴム付

・中国製

・表も裏も 綿100％ リバーシブル の 敷きパッド シングルサイズ。中ワタにもコットンを100％使用した天然素材たっぷりのシングル敷きパッド。夏はサラサラ面で涼しく、春秋冬はパイル面でふんわり、お布団に入った時のひんやり感を軽減。一年を通してお使い頂けます。何と言っても、オールシーズン使えるから、片付け不要。押入れスッキリ。西川の嬉しいアイデア敷きパッドです。≪ベッドパッドとしても使えます。≫



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 40.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。