『キャンプジャグ(R Rhodes) 水筒 2リットル スポーツボトル 水筒 1.5リットル 大容量 炭酸 水筒 直飲み 注ぎ飲み ダブル ス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 11分に出品され03月28日 16時 11分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在203件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンプジャグ(R Rhodes) 水筒 2リットル スポーツボトル 水筒 1.5リットル 大容量 炭酸 水筒 直飲み 注ぎ飲み ダブル ス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 18.70 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 1.29 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。