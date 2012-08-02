ELP 200万画素 CS Mount_2.8-12mm可変焦点レンズ CMOS OV2710 Webカメラ USBウェブカメラ 1080P【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ELP 200万画素 CS Mount_2.8-12mm可変焦点レンズ CMOS OV2710 Webカメラ USBウェブカメラ 1080P



【商品説明】

仕様：

・1080P USB 2.0 Webカメラは、Web会議用のSkype、OBS、Zoom、GoToMeeting、Facebook LIVE、およびYouTubeライブストリーミングサービスと完全に連携しました。

・2.8〜12mm手動可変焦点レンズは、異なる焦点距離で鮮明な画像を得るのに役立ちま、3MのUSBケーブルを装備

・USBFHD01M-MFV(2.8-12) USBウェブカメラ 1080P (CS Mount_2.8-12mm可変焦点レンズ)

・Windows / Android / Linux / Mac OSに対応しており、ラズベリーパイとの併用や他の組み込みコンピュータ向けのプロジェクトに適している:産業机器、ATM机器、ネットワーク会議、セキュリティ監視、ロボット机器プロジェクトなど

・プラグアンドプレイUVC高速フレームレートUSBカメラサポートOTG：1920 (H)