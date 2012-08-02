『ELP 200万画素 CS Mount_2.8-12mm可変焦点レンズ CMOS OV2710 Webカメラ USBウェブカメラ 1080P【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 16分に出品され03月22日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ELP 200万画素 CS Mount_2.8-12mm可変焦点レンズ CMOS OV2710 Webカメラ USBウェブカメラ 1080P
【商品説明】
仕様：
・1080P USB 2.0 Webカメラは、Web会議用のSkype、OBS、Zoom、GoToMeeting、Facebook LIVE、およびYouTubeライブストリーミングサービスと完全に連携しました。
・2.8〜12mm手動可変焦点レンズは、異なる焦点距離で鮮明な画像を得るのに役立ちま、3MのUSBケーブルを装備
・USBFHD01M-MFV(2.8-12) USBウェブカメラ 1080P (CS Mount_2.8-12mm可変焦点レンズ)
・Windows / Android / Linux / Mac OSに対応しており、ラズベリーパイとの併用や他の組み込みコンピュータ向けのプロジェクトに適している:産業机器、ATM机器、ネットワーク会議、セキュリティ監視、ロボット机器プロジェクトなど
・プラグアンドプレイUVC高速フレームレートUSBカメラサポートOTG：1920 (H)
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落札価格8161円
629 入札履歴
終了
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