『ORICO M.2 SSD 外付けケース NVME ケース SSD ケース 10Gbps USB3.1 USB-C 工具不要 アルミ製 M.2 PCIe NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280 SSD用 Thunderbolt 3【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 06時 55分に出品され03月08日 06時 55分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名ORICO M.2 SSD 外付けケース NVME ケース SSD ケース 10Gbps USB3.1 USB-C 工具不要 アルミ製 M.2 PCIe NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280 SSD用 Thunderbolt 3対応 外付けM.2ケース UASP Trim指令をサポートORICO M.2 NVMe SSD Enclosure， 10 Gbps USB3.1 USB-C Tool-Free Aluminum Adapter for M.2 PCIe NVMe M-Key 2230/2242/2260/2280 SSD， Thunderbolt 3 Compatible， External M.2 Enclosure with UASP Trim Smartブランド：ORICO商品サイズ：高さ：2.3 cm横幅：10.8 cm奥行：20.1 cm重量：3588 g商品番号：ORICO-DM2C3-G2-GY色：Grey素材：Metal