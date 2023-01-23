『高知県産生姜カリン生姜湯 300g×6袋セット 自宅用 巣鴨のお茶屋さん 山年園【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月27日 21時 51分に出品され04月27日 21時 51分に終了予定です。即決価格は8,161円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
高知県産生姜カリン生姜湯 300g×6袋セット 自宅用 巣鴨のお茶屋さん 山年園
【商品説明】
・【使用方法】お湯呑みやマグカップにスプーン2~3杯の生姜湯を入れ、熱湯を注いでよくかき混ぜてお飲みください。濃さはお好みの味に調節して頂いて構いません。冷やして飲む場合も、生姜湯を一度熱湯で溶かした後に冷やしてお飲みください。
・【原材料名】砂糖、澱粉、黒糖、生姜、かりん、寒梅粉日本[Made in Japan]生姜：高知県産
・【商品名】カリン入り生姜湯【自宅用】【商品区分】食品・飲料【内容量】300g×6袋
・開封後はお早めに召し上がりください。
【サイズ】
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重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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