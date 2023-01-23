『コフレドール 目元用化粧下地 アイクリアアップベース02クリアオレンジ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 17時 00分に出品され03月18日 17時 00分に終了予定です。即決価格は8,160円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。



【商品名】

コフレドール 目元用化粧下地 アイクリアアップベース02クリアオレンジ



【商品説明】

・スキンタイプ:全肌質対応

・全成分:オクチルドデカノール、トリ(カプリル/カプリン酸)グリセリル、ヒドロキシステアリン酸オクチル、カオリン、アクリル酸アルキルコポリマー、セレシン、合成ワックス、水添ポリイソブテン、ヒマワリ油、カロットエキス、ダイズ油、ステアリン酸亜鉛、シリカ、[+/-]酸化チタン、酸化鉄、ホウケイ酸(Ca/Al)、マイカ

・内容量:2.1g



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 4.60 cm

奥行 : 5.20 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。