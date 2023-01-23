『バルーンギフト バルーン結婚祝い バルーン誕生日 バルーン周年祝い バルーン開店祝い 新規オープン 新築祝い 引越祝い 昇進祝い 記念日ギフト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 13分に出品され03月15日 18時 13分に終了予定です。即決価格は8,160円に設定されています。現在938件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 名入れ・メッセージカード無料商品



可愛いい色合いの中にも上品な雰囲気があるアレンジメントです。嫌みのない色づかいですので目上の方や取引先にも安心して贈れる商品です

名入れとメッセージカードを添えてお届け。日にち指定・時間指定可能。

サイズ感の変更や色違いなどご要望に合わせてアレンジ可能です。





【サイズ】

高さ35cm×幅25cm×奥行き25cm

※サイズは多少前後する場合があります。



【鑑賞期限】

3ヵ月



【用途】

バルーンギフト バルーン結婚祝い バルーン誕生日 バルーン周年祝い バルーン開店祝い 新規オープン 新築祝い 引越祝い 昇進祝い 記念日ギフト