『FANDARE バックパック メンズ ビジネス リュック 防水 USB充電ポート パスワードロック付き 15.6インチPC収納可 大容量 A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 15時 46分に出品され03月03日 15時 46分に終了予定です。即決価格は8,160円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FANDARE バックパック メンズ ビジネス リュック 防水 USB充電ポート パスワードロック付き 15.6インチPC収納可 大容量 A



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 37.29 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 1.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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