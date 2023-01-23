『Trunab LCD用キャリングバッグ 27インチ用 LCD用（液晶ディスプレイ）トートバッグ ポケット付き ハンドル付きバッグ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 50分に出品され03月26日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,160円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Trunab LCD用キャリングバッグ 27インチ用 LCD用（液晶ディスプレイ）トートバッグ ポケット付き ハンドル付きバッグ ブラック
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 17.20 cm
横幅 : 33.90 cm
奥行 : 43.70 cm
重量 : 1.48 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8160円
765 入札履歴
終了
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