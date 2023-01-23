『Trunab LCD用キャリングバッグ 27インチ用 LCD用（液晶ディスプレイ）トートバッグ ポケット付き ハンドル付きバッグ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 50分に出品され03月26日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,160円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Trunab LCD用キャリングバッグ 27インチ用 LCD用（液晶ディスプレイ）トートバッグ ポケット付き ハンドル付きバッグ ブラック



【商品説明】

・?y?T?C?Y?z?F69*12*47cm?B?L???????O?o?b?O????A?f?B?X?v???C??????^?т???P??????S???????B?f?B?X?v???C??p???????????A?????^??K?v??????l???K????B

・?y?|?P?b?g??v?zLCD?p?L???????O?o?b?O??O???????|?P?b?g??????A?L?[?{?[?h?A?}?E?X?A?w?b?h?t?H???A?n?[?h?h???C?u????pc????@??????[???????B

・?y??e??zLCD?p?g?[?g?o?b?O



【サイズ】

高さ : 17.20 cm

横幅 : 33.90 cm

奥行 : 43.70 cm

重量 : 1.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。