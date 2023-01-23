ワイヤレスキーボード 軽量 超薄型 Bluetooth キーボード 日本語配列 長時間稼働 ホワイト テレワーク リモート 在宅勤務【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

ワイヤレスキーボード 軽量 超薄型 Bluetooth キーボード 日本語配列 長時間稼働 ホワイト テレワーク リモート 在宅勤務



【商品説明】

・?【Bluetooth伝送】操作簡単、ドライバーのダウンロードや設定が不要です。 最大10Mまで通信できるので、距離や位置に気にせず自由自在に移動できます。※ご注意：こちらは、bluetoothキーボードです。接続するデバイスにbluetoothがないと接続できません。

・?【広がる汎用性】 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに適化した入力モードを搭載しています。基本的に Bluetoothを搭載しているiPad、スマホ、PCなど、各種の端末にすべて対応します。もし使用する時には、何かご問題とご要望があれば、お気軽に



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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