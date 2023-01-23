『Everkeen プール?ビニールプール エアープール 大型 家庭用?2.1m ワイヤレス電動エアーポンプ付き 数秒で膨らむ 折りたたみ可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 12分に出品され03月28日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,160円に設定されています。現在831件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Everkeen プール?ビニールプール エアープール 大型 家庭用?2.1m ワイヤレス電動エアーポンプ付き 数秒で膨らむ 折りたたみ可能



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 27.80 cm

奥行 : 38.70 cm

重量 : 3.91 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。