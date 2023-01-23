『パナソニック 全ネジカッター 用 プラスチックケース EZ9616 (EZ3561用)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 19分に出品され04月19日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,159円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック 全ネジカッター 用 プラスチックケース EZ9616 (EZ3561用)
【商品説明】
・原産国:日本
・寸法(約):幅470×奥行130×高さ395mm
・材質:PA
・質量:約5.5kg
・適合機種:EZ3561
【サイズ】
高さ : 13.60 cm
横幅 : 41.00 cm
奥行 : 47.60 cm
重量 : 2.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8159円
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終了
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