『パナソニック 全ネジカッター 用 プラスチックケース EZ9616 (EZ3561用)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 10時 19分に出品され04月19日 10時 19分に終了予定です。即決価格は8,159円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック 全ネジカッター 用 プラスチックケース EZ9616 (EZ3561用)



【商品説明】

・原産国:日本

・寸法(約):幅470×奥行130×高さ395mm

・材質:PA

・質量:約5.5kg

・適合機種:EZ3561



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 2.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ パナソニック

全ネジカッター

用

プラスチックケース

EZ9616

(EZ3561用)