『ホーム＆キッチン 大一鋼業 マーキーポリス プラスフック 5個 PH-5 シルバー【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 08時 15分に出品され04月22日 08時 15分に終了予定です。即決価格は8,159円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 アウトドア ペグハンマー

【商品名】

ウォールナット ハンマー 真鍮 キャンプ アウトドア ペグ テント



【商品説明】

・ウォールナットと真鍮の色合いが最高です。

・ウォールナットに名栗加工を施してあります。

・ヒモ穴有ります。

・木製グリップとハンマーのセットの出品です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。