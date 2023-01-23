『ジャケット ブルゾン LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)ゴルフ サイドロゴトラックジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 19時 24分に出品され03月28日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,159円に設定されています。現在555件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:72945047

ショップ:SHIFFON，シフォン

ブランド:LUXEAKMPLUS，リュクスエイケイエムプラス

商品名:LUXEAKMPLUS(リュクスエイケイエムプラス)ゴルフ サイドロゴトラックジャケット

カテゴリ:ジャケット/アウター>ブルゾン

ブランド品番:lao-23003

素材:black ポリエステル90%， ポリウレタン10% white 本体：ポリエステル90%， ポリウレタン10% 裏地：ポリエステル100%

原産国:中国製

カラー:ホワイト，ブラック

サイズ:S，M，L，XL，XXL

企画ID:1580715，1565558，1533569，1532660，928780