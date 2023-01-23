『キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月27日 02時 02分に出品され04月27日 02時 02分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174



【商品説明】

・パッキンサイズ:(約)54×14×14cm 、組立式



【サイズ】

高さ : 15.40 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 2.48 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。