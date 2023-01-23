『iDOO イドー 水耕栽培セット 水耕栽培キット 植物育成用 LEDライト 室内 おしゃれ 家庭用 水耕栽培器 観葉植物 静音 育苗器 プラ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 19時 40分に出品され03月17日 19時 40分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
iDOO イドー 水耕栽培セット 水耕栽培キット 植物育成用 LEDライト 室内 おしゃれ 家庭用 水耕栽培器 観葉植物 静音 育苗器 プラ
【商品説明】
・?タイマー機能?ライトは照射時間の異なる3つのライトタイムモード付きです。タイマーを設定すると、12時間、16時間、20時間で自動的に消灯します。この機能は、長期間経った後にライトを再びオンにするのを忘れた際、植物を保護するように設計されています。
・?土を使わず水のみで栽培?水を利用するため、土の入れ替えが不要で、部屋も汚れません。スポンジに種を植え、根は容器本体の水の中で育てます。水耕栽培の方が土栽培よりも、栄養の吸収が早いです。お手入れ簡単、知識や経験が浅くても気軽にLEDの光を利用して、室内で野菜やハーブ類を栽培できます。また、外気の汚れや悪天候、害虫などの心配も少なく、１年中部屋の中で
【サイズ】
高さ : 17.00 cm
横幅 : 19.50 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 740.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
コケのインテリア コケリウム 栽培キット テラリウム キット 苔盆栽 セット コケリウムキット ガジュマル2
¥ 8098
iDOO イドー 水耕栽培キット すいこう栽培キット 家庭菜園 室内 水耕栽培 水中ポンプ搭載 同時に8株野菜栽培可能 植物育成LEDライト
¥ 8084
iDOO イドー 水耕栽培キット すいこう栽培キット 家庭菜園 室内 水耕栽培 水中ポンプ搭載 同時に8株野菜栽培可能 植物育成LEDライト
¥ 8084
デアゴスティーニダイキャスト1:43F1スケールモデル-中嶋悟F1ロータス99Tレースカー1987
¥ 8071
聖新陶芸 育てる水草 LL 約25x25x26cm GD-841
¥ 8063
iPower 5-Gallon 4-Pack Bubble Bag Herbal Hash Filter Ice Essence Extraction with Free Storage Pouch ＆ 25 Micron Pressing Screen， 5 Gallon， 4，並行輸入
¥ 8050
iPower 5-Gallon 5-Pack Bubble Herbal Ice Essence Extractor with Free Pressing Screen ＆ Carrying Bag， Set， for Extraction Filter並行輸入
¥ 8050
食品・飲料 ニシノカオリ小麦、ウィートグラス、小麦若葉の種(5kg)
¥ 8047
EC Grow 水耕栽培キット 水耕栽培 土を使わず 室内栽培や野菜育成に 36穴 作動時間可調節 ミニポンプ付き
¥ 8047
政田自然農園 (繰り返し使える) 長芋栽培用 クレバーパイプ(105cm) 10本セット 止め具付き
¥ 8045
水耕栽培 セット 水耕栽培キット 家庭菜園 すいこう栽培キット 室内 野菜栽培セット 花、果物/野菜モード 植物育成LEDライト 高さ調節可
¥ 8040
LED水耕栽培 植物育成器 灯菜（アカリーナ） 野菜 ハーブ お花 オリンピア照明 OMA14
¥ 8036
LED水耕栽培 植物育成器 灯菜（アカリーナ） 野菜 ハーブ お花 オリンピア照明 OMA14
¥ 8036
育てるカプセル サボテン GREEN CAPSULE 24個入化粧箱セット 4種のサボテン栽培セット サイズ:約φ70 h65
¥ 8034
スイコー ホームローリータンク 50L (ブラック)
¥ 8021
室内栽培ライト ヒカリファーム 水耕栽培 土栽培 室内栽培 水耕栽培器 家庭用 MEH-24
¥ 8020
EC Grow 水耕栽培キット 水耕栽培 土を使わず 室内栽培や野菜育成に 36穴 作動時間可調節 ミニポンプ付き
¥ 8014
iDOO イドー 水耕栽培セット 水耕栽培キット 植物育成用 LEDライト 室内 おしゃれ 家庭用 水耕栽培器 観葉植物 静音 育苗器 プラ
¥ 7991
落札価格8158円
504 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！