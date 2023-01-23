『大見 50SQクリンキーカッター 40.0mm CRSQ40.0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 05時 41分に出品され04月07日 05時 41分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【メーカー】
大見工業（株）
【仕様】
刃径(mm)：40.0最大加工板厚(mm)：50
【質量】
230.000G
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¥ 8147
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¥ 8138
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落札価格8158円
795 入札履歴
終了
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