『天装戦隊ゴセイジャー ゴセイヘッダーシリーズ 天装合体DXゴセイアルティメット【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 00時 51分に出品され04月27日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

天装戦隊ゴセイジャー ゴセイヘッダーシリーズ 天装合体DXゴセイアルティメット



【商品説明】

・(C)2010テレビ朝日・東映AG・東映

・対象年齢:3才から

・男の子向き

・製造国:タイ



【サイズ】

高さ : 17.70 cm

横幅 : 28.50 cm

奥行 : 38.60 cm

重量 : 1.65 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。