『天装戦隊ゴセイジャー ゴセイヘッダーシリーズ 天装合体DXゴセイアルティメット【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 00時 51分に出品され04月27日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
天装戦隊ゴセイジャー ゴセイヘッダーシリーズ 天装合体DXゴセイアルティメット
【商品説明】
・(C)2010テレビ朝日・東映AG・東映
・対象年齢:3才から
・男の子向き
・製造国:タイ
【サイズ】
高さ : 17.70 cm
横幅 : 28.50 cm
奥行 : 38.60 cm
重量 : 1.65 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8158円
68 入札履歴
終了
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