『カミーリア・ド・アムール リュック レディース オシャレ ナイロン リュックサック レディース 通勤 通学 5-102black【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 06時 50分に出品され04月22日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カミーリア・ド・アムール リュック レディース オシャレ ナイロン リュックサック レディース 通勤 通学 5-102black



【サイズ】

高さ : 12.20 cm

横幅 : 36.80 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。