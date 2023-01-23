『カミーリア・ド・アムール リュック レディース オシャレ ナイロン リュックサック レディース 通勤 通学 5-102black【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 06時 50分に出品され04月22日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,158円に設定されています。現在75件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カミーリア・ド・アムール リュック レディース オシャレ ナイロン リュックサック レディース 通勤 通学 5-102black
【サイズ】
高さ : 12.20 cm
横幅 : 36.80 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8158円
75 入札履歴
終了
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