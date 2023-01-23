『ICM 1/32 イタリア空軍 フィアット CR.42CN 夜間戦闘機 プラモデル 32024【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 02時 05分に出品され03月04日 02時 05分に終了予定です。即決価格は8,157円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ICM 1/32 イタリア空軍 フィアット CR.42CN 夜間戦闘機 プラモデル 32024
【商品説明】
・1/32スケール未塗装プラスチック組み立てキット
・デカール3種付属
・パーツ点数178点
・完成時サイズ:303mm×258mm
・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、接着剤や工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 6.40 cm
横幅 : 27.30 cm
奥行 : 42.30 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8157円
115 入札履歴
終了
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