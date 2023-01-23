『特大サロンタオル TB-66 / ホワイト 高田ベッド製作所 取寄品 JAN 介護福祉用具【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 02時 19分に出品され04月13日 02時 19分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【病院専用商品】商品名 特大サロンタオル TB-66 / ホワイト 入浴関連 入浴小物 ボディタオル JAN メーカー品番 メーカー名 高田ベッド製作所 商品仕様 サイズ／幅100×長さ200cm重さ／約600g
端手すり(ジョイントセット) / PN-L8080017P パナソニック エイジフリー 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 8156
マキテック 浴槽台 YD-15LB
¥ 8156
【お取り寄せ】フェニックス/あたま&からだシャンプー 18L
¥ 8154
インテリアバーFシリーズ出隅タイプソフトメッシュ ホワイト TOTO TS136GCY6 #NW1 F110801 メーカー在庫品 JAN 4
¥ 8152
アイ・エス・エム 浴室用手すり オレンジ
¥ 8151
浴室用手すり オレンジ
¥ 8151
アロン化成 安寿 シャワーベンチC
¥ 8149
LR.store移動式 シャンプー台 介護 お風呂 洗髪 美容院
¥ 8149
LifeRed移動式 シャンプー台 介護 お風呂 洗髪 美容院
¥ 8149
島製作所シャワーチェア 楽湯くるまるコンパクト グリーン(wf-316218)【単位：1】
¥ 8148
ステンレス製 浴槽グリップ
¥ 8148
アロン化成 安寿 シャワーベンチMini ブルー
¥ 8148
積水樹脂 パームハンドNext I型 600mm 品番：PMHN-600 全2色
¥ 8147
積水樹脂 パームハンドNext I型 600mm 品番：PMHN-600 全2色
¥ 8147
浴そう 座ぶとん ふれあいサポート (入浴 介護) 介護用品
¥ 8147
安寿 シャワーベンチ C 背付き / 535-430 ホワイト
¥ 8147
シャワーチェア介護 風呂 椅子 介護 風呂いす 介護用 6段階高さ調節 背もたれ付き アルミ合金フレーム 軽量 丈夫 シャワー用 介護ダイニ
¥ 8147
イーサプライ 浴槽台 浴槽内 ステップ 耐荷重120kg 浮かない 半身浴 高さ17cm 介護用品 ゴム足付き お風呂イス ホワイト EEX
¥ 8147
落札価格8156円
672 入札履歴
終了
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