『特大サロンタオル TB-66 / ホワイト 高田ベッド製作所 取寄品 JAN 介護福祉用具【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 02時 19分に出品され04月13日 02時 19分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【病院専用商品】商品名 特大サロンタオル TB-66 / ホワイト 入浴関連 入浴小物 ボディタオル JAN メーカー品番 メーカー名 高田ベッド製作所 商品仕様 サイズ／幅100×長さ200cm重さ／約600g