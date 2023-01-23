『金口製作所 本焼 六角柄盛箸 165? 2116 盛箸先ステンレス鋼 日本 BML1606【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 42分に出品され03月27日 05時 42分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アウトドア調理器具 ダッチオーブン

【商品名】

金口製作所 本焼 六角柄盛箸 165? 2116 盛箸先ステンレス鋼 日本 BML1606



【商品説明】

・外寸 :350mm

・材質:黒合板・ステンレス

・製品重量:80g



【サイズ】

高さ : 1.60 cm

横幅 : 3.50 cm

奥行 : 36.90 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。