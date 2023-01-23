『Skullcandy Smokin Buds 2 Wireless カナル型ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック S2PG【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 14時 14分に出品され04月15日 14時 14分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Skullcandy Smokin Buds 2 Wireless カナル型ワイヤレスイヤホン Bluetooth対応 ブラック S2PG



【商品説明】

・ケーブル形状:フラット

・ケーブル脱着:装着不可

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リモコン:MIC3

・再生時間:約6時間



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 14.91 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。