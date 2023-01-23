『正規品 グリニーズ カロリーケア 超小型犬用（ライト ティーニー）2-7kg 60本×3個セット cc-ymt【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 11時 18分に出品され04月12日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
正規品 グリニーズ カロリーケア 超小型犬用（ライト ティーニー）2-7kg 60本×3個セット cc-ymt
【商品説明】
・対象年齢：肥満傾向の成犬（生後6ヶ月～）
・対象犬種：超小型犬
【サイズ】
高さ : 16.80 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 1.86 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8156円
475 入札履歴
終了
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