『正規品 グリニーズ カロリーケア 超小型犬用（ライト ティーニー）2-7kg 60本×3個セット cc-ymt【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 11時 18分に出品され04月12日 11時 18分に終了予定です。即決価格は8,156円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

正規品 グリニーズ カロリーケア 超小型犬用（ライト ティーニー）2-7kg 60本×3個セット cc-ymt



【商品説明】

・対象年齢：肥満傾向の成犬（生後6ヶ月～）

・対象犬種：超小型犬





【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 1.86 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。